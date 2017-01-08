Китайский производитель Xiaomi решил удивить мир, выпустив телевизор, толщина которого меньше iPhone на 30%. Его толщина вместе с корпусом составляет всего 4,9 миллиметров.

Инновационное телевизионное устройства, как и современные мобильные телефоны, имеет безрамочный дизайн Mi TV 4. При этом отдельно были вынесены материнская, аудио и видео платы в специальный TV Bar. Это не только улучшило дизайн телевизора, но и поможет зрителям, которые приобретут новинку Xiaomi в дальнейшем заниматься апргрейдом своего устройства, а это на 80% дешевле, чем покупать новый телевизор со всей современной начинкой. Как сообщил разработчик, телекомплект сейчас стоит не больше 2 тысяч долларов, что значительно дешевле, чем у конкурентов.