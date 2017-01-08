Компании Apple и Google удалили LinkedIn из российских версий магазинов приложений App Store и Google Play.

Как передает Газета.ру со ссылкой на The New York Times, программа не отображается в результатах поиска у пользователей iPhone и iPad. Владельцы iOS-девайсов могут лишь скачать дополнительные сервисы от социальной сети. При попытке перехода через прямую ссылку из браузера App Store выдает уведомление, что приложение недоступно в России, и предлагает сменить магазин.

Отыскать основное приложение LinkedIn в Google Play также не удается. При переходе по прямой ссылке магазин выдает уведомление, что файл не найден.

По данным The New York Times, представители Apple месяц назад получили запрос на удаление LinkedIn из российского App Store в России. В Google отметили, что компания соблюдает законы стран, в которых осуществляет свою деятельность.