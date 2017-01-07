Убийство сотрудника Бакинского представительства Iraq Airlines не имеет никакого отношения к посольству и, в частности, временному поверенному в делах Ирака в Азербайджане.

Как сообщает АПА, об этом говорится в заявлении, распространенным временным поверенным в делах Ирака в Азербайджане Фадиля Абада аль-Шувейли. В заявлении говорится, что конфликт разгорелся между двумя местными сотрудниками авиакомпании.

В заявлении также отмечается, что правоохранительными органами проводится расследование и что убитый гражданин приходится братом одному из сотрудников посольства, который является местным жителем.

Как уже сообщал АПА, в результате вооруженного инцидента был убит житель Баку Агалы Али Валид оглу (1993 г.р.). Он был убит в результате выстрела из ружья марки Винчестер.

Отмечается, что А.Агалы является братом переводчика посла Ирака в Азербайджане.

Задержан подозреваемый в убийстве житель Баку Баширов Эльшан Рафаят оглу (1989 г.р.). Он работает водителем в азербайджанском представительстве Iraq Airlines.