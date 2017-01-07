Власти Пекина намерены в 2017 году в рамках борьбы с загрязнением окружающей среды сократить количество автомобилей с высокими показателями уровня выбросов в атмосферу на дорогах города на 300 тысяч единиц.

Об этом передает в субботу агентство Синьхуа со ссылкой на заявление и.о. мэра Пекина Цай Ци.

Как сообщалось в начале ноября, власти китайской столицы в 2016 году уже сократили количество таких автомобилей на 340 тысяч.

Ранее директор департамента по управлению автотранспортом Пекина Ли Куньшэн отмечал, что в китайской столице насчитывается 5,65 миллиона транспортных средств, ежегодно выбрасывающих в атмосферу 500 тысяч тонн выбросов. По его словам, автотранспорт является источником более 30% загрязнения воздуха Пекина вредными частицами PM 2.5.

Также Цай Ци отметил, что в 2017 году городские власти сократят потребление угля на 30%, закроют 500 предприятий, загрязняющих атмосферу, еще 2,6 тысячи предприятий будут модернизированы, чтобы соответствовать более высоким экологическим стандартам. Кроме этого, будет создана специальная «природоохранная полиция», которая будет следить за фактами нарушения по охране окружающей среды, в том числе за пикниками на открытом воздухе, сжигании отходов и так далее.

Частицы PM 2.5 размером менее 2,5 микрона создают ощущение тумана в воздухе и могут проникать и оседать глубоко в легких человека, вызывать приступы удушья и серьезные проблемы со здоровьем.