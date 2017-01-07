Генеральный директор грузинской телекомпании «Рустави 2» Ника Гварамия сообщил журналистам, что на него напали неизвестные во время его встречи с друзьями в кафе.

По его словам, инцидент произошел в одном из кафе в центральном районе Тбилиси в субботу вечером. МВД Грузии по данному факту проводит допрос гендиректора и очевидцев. Гварамия также рассказал, что двое незнакомцев напали на него и ударили твердым предметом по голове, после чего он «отключился» и пришел в себя суть позже. Он добавил, что не знаком с людьми, которые совершили на него нападение.

«Моей целью жизни станет то, чтобы найти этих людей и присвоить им то место, которое они заслуживают, и не для того, чтобы отомстить, а для того, чтобы ни я, ни другой человек в этой стране не стал жертвой такого инцидента», — заявил Гварамия.