Мужчина в костюме Человека-паука выбежал на футбольное поле во время матча Кубка Англии между командами «Вест Хэм» и «Манчестер Сити», сообщает РИА Новости со ссылкой на канал CBS.

По мнению журналистов, в супергероя переоделся один из фанатов клуба «Вест Хэм». Своим внезапным появлением он попытался переломить исход матча, поскольку во втором тайме лондонская команда уступала «Манчестеру» со счетом 5-0.

В штрафной «Вест Хэма» Человека-паука сопровождал неизвестный в оранжевых кальсонах. Героям не удалось задержаться на площадке, поскольку за ними сразу бросились сотрудники службы безопасности.