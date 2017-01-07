Четыре выходца из Чечни, пытавшиеся примкнуть к террористической группировке «Исламское государство» (ИГ) в Сирии, арестованы в городе Тартус турецкой провинции Мерсин.

Как сообщает в субботу агентство Anadolu со ссылкой на источник в правоохранительных органах, сотрудники управления полиции по борьбе с терроризмом Мерсина получили информацию о том, что четыре иностранца готовятся выехать из Тартуса в приграничную с Сирией провинцию Хатай, откуда затем планировали перейти на сирийскую территорию.

В результате проведенной операции задержаны Мансур Хатты, Ахмет Рафиа, Фуат Аланмар и Хусейн Амад. При них обнаружены поддельные временные удостоверения личности, которые выдаются властями Турции сирийским беженцам. Подозреваемые в причастности к ИГ предстали перед судом, который принял решение об их аресте.