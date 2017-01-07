Министерство юстиции распространило сообщение в связи с инцидентом, произошедшего в Губинском районном суде.

«В социальных сетях был растпространен видео-сюжет отражающий процесс исполнения судебного постановления вступившего в законную силу о передаче 10-летней Нурай Байрамзаде ее биологическому отцу со стороны чиновников отдела исполнительной власти Губинского района.

В информации говорится, что взявшие на себя опеку Нурай Байрамзаде ее тетя и бабушка отказались передать ее отцу. В связи с этим в 2012 году А. Байрамов в Губинском районном суде подал иск, и согласно постановлению суда было принято решение о передаче ребенка отцу. Это постановление было оставлено в силе Апелляционным и Верховным судом.

Поданный со стороны М.Эльдаровой иск о лишении родительских прав отца ребенка не был поддержан всеми инстанциями суда, так как был необоснованным.

В ходе осуществления мероприятий по выполнению постановления суда, вступившую в законную силу, несмотря на сделанные предупреждения и профилактические беседы они не приняли добровольно постановление суда, предвзято отклонились от исполнения постановления и скрывали место Нурай Байрамзаде. В связи с этим исполнительный чиновник принял соответствующее решение, и были осуществлены меры по поиску ребенка и ответчиков.

В результате было установлено место нахождения Нурай Байрамзаде, и исполнение постановления было назначено на 7 декабря 2016 года. На процессе исполнения присутствовали обе стороны, а также представители органа опеки и попечительства отдела образования исполнительной власти района, полиция, психиатр и психолог-консультант.

Как видно на видеозаписи, в процессе исполнения постановления между сторонами возник конфликт. Также отмечается, что сразу после окончания процесса исполнения и после того, как стороны покинули место исполнения, ребенок был насильно отобран у А.Байрамова и передан тете. В настоящее время этот факт расследуется в Губинском районном отделении полиции.

В связи с этим министерство юстиции проводит служебную проверку, по результатам которой будут приняты соответствующие закону меры», — говорится в сообщении.