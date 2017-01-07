В Гёйчайском районе потерявшая недавно сына женщина пыталась совершить суицид.

Как передает АПА, случай произошел сегодня в селе Халитли Гёйчайского района. Жительница села Микаилова Сабина Эльдар гызы 1972 года рождения выпила уксусную кислоту, пытаясь покончить с собой. С диагнозом отравление она была размещена в отделение реанимации Гёйчайской ЦРБ. Врачам удалось спасти жизнь женщине, однако она находится в тяжелом состоянии.

Причины попытки суицида женщины пока неизвестны. Однако недавно ее сына сбил автомобиль, и он погиб. У женщины есть трое дочерей.

По факту проводится расследование.