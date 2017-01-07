Избранный президент США Дональд Трамп официально выбрал экс-сенатора от штата Индиана Дэниела «Дэна» Коутса на пост директора национальной разведки США.

Как передает Газета.ру, об этом сообщается на сайте переходной команды республиканца.

«Я очень уверен в том, что сенатор Дэн Коутс — это правильный выбор для должности директора национальной разведки», — отметил Трамп.

Он подчеркнул, что Коутс четко продемонстрировал глубокое знание в профессиональной области и здравый смысл, которые необходимы для того, чтобы возглавлять разведывательное сообщество.

Сам Коутс поблагодарил Трампа за его решение. Сенатор добавил, что для него «нет более высокого приоритета, чем поддержание безопасности Америки», и что он будет использовать «все имеющиеся в моем распоряжении возможности», чтобы США оставались в безопасности.

73-летний Коутс более 10 лет занимал должность сенатора штата Индиана и входил в комитет сената по разведке. Во время президентства Джорджа Буша-младшего занимал должность посла США в Германии.