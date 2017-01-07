В интернете стремительную популярность набирает ролик про 10-летнюю Нурай, которую судебные приставы силой забирают у родной тети и отдают отцу.

В связи с этим сотрудники сайта Qafqazinfo отправились в село Алексеевка Губинского района и взяли интервью у тети девочки Мехрибан Эльдаровой и у самой Нурай.

По словам тети, судебные приставы так таскали девочку, что у нее до сих пор болят руки. Мехрибан Эльдарова рассказывает, что ее сестра, то есть мать девочки, заболела раком и прожила после этого всего год. Отец ребенка ни разу не интересовался Нурай и снова женился. По словам женщины, он никогда не платил алиментов:

«Я отлично смотрю за ребенком, мне не нужны его деньги. Он никогда за все эти годы не платил алиментов. Нурай хочет отказаться от фамилии Байрамзаде и взять мою фамилию Эльдарова. Девочка все прекрасно понимает, мы боимся, что если ее разлучат со мной, она может что-то с собой сделать».

Сама Нурай сказала, что не хочет разлучаться с тетей:

«Моим единственным желанием является то, чтобы меня не разлучали с мамой. Я не смогу без нее жить».