Сообщается, что четверо арестованных были сослуживцами убийцы российского посла Мевлюта Мерта Алтынташа в органах МВД. Пятым арестованным является активист организации оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена (FETÖ), курировавший сторонников организации из числа курсантов полицейской школы имени Рушту Унсала в Измире, где обучался Алтынташ.
По данным прокуратуры, куратором FETÖ оказался Сулейман Эрген. Кроме того, называются имена арестованных сотрудников полиции: Илькер Эр, Абдулькадир Ягин, Эрдоган Эрдинчли и Зийа Шехиотглу. Им предъявлено обвинение в «принадлежности к вооружённой террористической организации».