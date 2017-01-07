Турецкая полиция арестовала пять человек в рамках расследования убийства посла России в Анкаре Андрея Карлова, передаёт агентство Anadolu со ссылкой на прокуратуру города Измир.

Сообщается, что четверо арестованных были сослуживцами убийцы российского посла Мевлюта Мерта Алтынташа в органах МВД. Пятым арестованным является активист организации оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена (FETÖ), курировавший сторонников организации из числа курсантов полицейской школы имени Рушту Унсала в Измире, где обучался Алтынташ.

По данным прокуратуры, куратором FETÖ оказался Сулейман Эрген. Кроме того, называются имена арестованных сотрудников полиции: Илькер Эр, Абдулькадир Ягин, Эрдоган Эрдинчли и Зийа Шехиотглу. Им предъявлено обвинение в «принадлежности к вооружённой террористической организации».