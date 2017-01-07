У сердца нашли рецепторы для отдыха от стресса, пишет «Наука и жизнь».

Когда мы возбуждаемся или нервничаем, нервная система посылает всем органам тела адреналиновые сигналы. Чтобы воспринимать выбросы адреналина и норадреналина, на поверхности клеток есть специальные рецепторные белки – адренорецепторы. Причём их несколько видов: какие-то заставляют сердце биться чаще, другие – напротив, успокаивают нервные клетки, если стресс слишком сильный.

До сих пор считалось, что успокаивающие рецепторы есть только на симпатических нейронах. Но недавно специалисты Института теоретической и экспериментальной биофизики (ИТЭБ) Российской академии наук и их коллеги из исследовательской клиники Мэйо (США) обнаружили, что «успокоительные» рецепторы есть и на мембране клеток сердечной мышцы.

Если научиться стимулировать сердечные успокоительные рецепторы, можно будет успешнее бороться с последствиями стрессов, считают учёные.