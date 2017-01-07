Создана Рабочая комиссия в связи с инцидентом в Губинском районном суде.

Начальник отделения информации и аналитических исследований Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Эльгюн Сафаров в своем заявлении для АПА сообщил, что члены комиссии состоят из представителей Государственного комитета и местных органов исполнительной власти.

По его словам, уже завтра члены комиссии под руководством заместителя председателя Государственного комитета Айнур Софиевой встретятся с 10-летней Нурай Байрамзаде и членами ее семьи: «Сейчас комиссия продолжает разбираться в инциденте. Возможно, на основании расследований будет подан иск. Государственный комитет предпринимает соответствующие мероприятия для предотвращения проблем с нарушением прав ребенка».