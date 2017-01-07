В субботу состоялся телефонный разговор президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, передает агентство Anadolu.

Согласно информации, британский премьер решительно осудила теракты в Стамбуле и Измире.

Мэй подчеркнула, что Лондон всегда находился рядом с Турцией по вопросу борьбы с терроризмом.

Собеседники также обменялись мнениями относительно кипрского урегулирования.

Эрдоган и Мэй выразили надежду на то, что намеченные на ближайшие дни переговоры в Женеве внесут вклад в достижение справедливого и долгосрочного мира на острове.