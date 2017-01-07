«Я не позволю никому унижать белорусский народ».

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе посещения Свято-Духова кафедрального собора в Минске заявил, что никому не позволит унижать белорусский народ, передает РИА Новости.

«Вы должны понимать главную формулу наших действий: мы никому не позволим унижать наш народ и государство. Если кто-то этого не понимает, тогда нам непросто будет с ними не то что строить отношения, но и разговаривать», — цитирует слова Лукашенко пресс-служба.

«Мы никому не можем отдать эту землю и это государство. Оно нам досталось в непростой исторической действительности. Прямо скажем, в борьбе и в войнах. Мы потеряли огромное количество людей, защищая нашу землю. Поэтому мы так трепетно, и я в том числе, отношусь к этим проблемам», — продолжил президент.

Он также заявил, что главное — обеспечить стабильность в стране. «Все остальное мы найдем. Главное — мир и покой. Как только мы сотрясем нашу Белоруссию, нам мало не покажется. Тут уже далеко за опытом ходить не надо (не надо идти на Ближний Восток, в Африку, в Азию) — у нашего порога яркий этому пример», — подчеркнул белорусский лидер.

«Мы никогда не пойдем по пути конфронтации, создания сложностей, каких-то проблемных дополнительных вопросов. Проблем и так хватает в мире. Мы всегда будем стабильны, ответственны, честны, справедливы», — заявил президент Белоруссии.

При этом он подчеркнул, что «как каждый в отдельности, так и я, возглавляя белорусское государство, никогда не позволим бросать камни в наш огород и в нашу сторону». «У нас есть государство — суверенное, независимое (нравится это кому-то, не нравится). И это государство нужно чтить, уважать. К нам надо относиться так, как мы относимся к своим соседям, ко всем государствам мира», — сказал Лукашенко.