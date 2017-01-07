Белорусские специалисты ведут разработку новой технологии, которая позволит восстанавливать человеческую печень, пораженную алкоголем. Как передает Информинг, соответствующее заявление на презентации «Года науки в Белоруссии» сделал секретарь отделения медицинских наук НАН — академик Николай Сердюченко.

Уникальная медицинская технология будет основана на применении растительных веществ — полифенолов, способных защитить человеческую печень от разрушительного воздействия алкогольных напитков.

«В 2017 году мы планируем изучить гепатопротекторную роль растительных полифенолов при алкогольном поражении печени», — пояснил Николай Сердюченко.

Возможность влияния на развитие патологических процессов в печении и способность восстанавливать пораженные клетки, по словам ученого, уже экспериментально доказана. В будущем белорусские исследователи планируют продолжить работу в данном направлении.