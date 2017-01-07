Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым в рамках официального визита в Ирак провел переговоры с коллегой Хайдаром аль-Абади, передает агентство Anadolu.

Встреча прошла в закрытом для прессы режиме и продолжалась около часа.

В ходе визита Йылдырыма сопровождают министр национальной обороны Фикри Ишик, министр образования Исмет Йылмаз, министр энергетики и природных ресурсов Берат Албайрак, министр экономики Нихат Зейбекчи, министр таможни и торговли Бюлент Тюфекчи.

Согласно программе визита, намечаются также переговоры Йылдырыма с президентом Ирака Фуадом Масумом и председателем Палаты представителей Селимом Джибури.

Кроме того, Йылдырым встретится с рядом политических и религиозных деятелей Ирака и представителями общины этнических туркманов.

После встреч в Багдаде глава турецкого правительства направится на север страны — в город Эрбиль, где встретится с главой Курдской региональной администрации Ирака (КРАИ) Масудом Барзани и премьер-министром КРАИ Нечирваном Барзани.