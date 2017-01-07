Иностранцы и лица без гражданства при нарушении миграционного законодательства Азербайджана, смогут оплачивать примененный к ним штраф в электронном порядке, используя паспорт.

Как сообщает АПА, это отображено в принятом Коллегией Государственной миграционной службы «Административном регламенте по оплате штрафов посредством Интернета», который вступил в силу в этом году.

Согласно регламенту предоставляемая услуга состоит из возможности оплаты посредством Интернета штрафа, примененного ГМС согласно Кодексу об административных правонарушениях. Электронная услуга предоставляется по Интернет адресу «az.e.migration.gov.az/index/taxes». Пользователь, зайдя по этому адресу, выбирает раздел «оплата административного штрафа», выбирает тип документа, и заполнив соответствующие графы, получает возможность оплатить административный штраф.

До 2017 года этой электронной услугой можно было воспользоваться, вводя данные удостоверения лица без гражданства постоянно проживающего в Азербайджане, разрешение на временное проживание в Азербайджане, разрешение на постоянное проживание в Азербайджане, удостоверение беженца. С 2017 года иностранцы и лица без гражданства могут оплачивать административный штраф, используя данные паспорта или других документов используемых при пересечении госу3дарственной границы.