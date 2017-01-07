В результате стрельбы в офисе Iraq Airlines в Баку был убит брат переводчика посла Ирака в Азербайджане Али Валид оглу Агалы, Сообщает АПА.

Агалы был убит выстрелом из ружья марки винчестер. В убийстве подозревается водитель азербайджанского представительства Iraq Airlines Эльшан Рафаят оглу Баширов 1989 года рождения. В настоящее время он задержан.

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В Баку в офисе произошло убийство.

Как сообщает Report, преступление совершено в бакинском офисе Iraq Airlines.

Неизвестный мужчина среднего возраста застрелил сотрудника офиса.

Предполагается, что убийство совершено на бытовой почве.

По факту проводится расследование в Хатаинской районной прокуратуре.