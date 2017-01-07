WikiLeaks раскритиковала источники информации, на основании которых разведка США подготовила доклад о влиянии России на выборы президента.

«В рассекреченном докладе о «русских хакерах» есть любопытная оговорка, что он основан на телевизионных программах и чтении твиттера», — заявила организация в своем твиттере.

Ранее руководство сайта WikiLeaks заявило, что доклад американской разведки о «российском вмешательстве» в президентские выборы в США не опровергает утверждение о непричастности госпартий какой-либо страны к деятельности сайта.