В Азербайджане предотвращена попытка вывоза из страны российских рублей в крупном размере.

Так, на таможенном посту «Самур» Хачмазского таможенного управления был проведен личный досмотр вызвавших подозрение двух граждан Азербайджана, направлявшихся по пешеходному переходу в Россию.

Как сообщает Государственный таможенный комитет, в результате проверки у каждого из них в кармане куртки и в обуви были обнаружены прозрачные полиэтиленовые пакеты, в которые были завернуты деньги на сумму в один миллион 200 тысяч рублей.

По факту ведется расследование.