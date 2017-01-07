

Генпрокуратура Азербайджана представила правоохранительным органам Беларуси документы для экстрадиции Александра Лапшина, арестованного в этой стране за то, что он, войдя в преступный сговор с группой лиц, незаконно посетил оккупированную территорию Азербайджана, где открыто выступал с призывами, направленными против государственности, сообщил Trend глава пресс-службы Генпрокуратуры Эльдар Султанов.

По его словам, в настоящее время продолжаются все необходимые мероприятия для экстрадиции Лапшина в Азербайджан.

«Ввиду того, что в действиях Александра Лапшина имеются признаки состава таких преступлений, как публичные призывы, направленные против государства, и незаконное пересечение государственной границы, в следственном управлении по тяжким преступлениям Генпрокуратуры в его отношении было возбуждено уголовное дело по статьям 281.2 (Публичные призывы к насильственному захвату власти, насильственному удержанию власти или насильственному изменению конституционного строя либо нарушению территориальной целостности Азербайджана, а равно распространение материалов такого содержания, совершенные неоднократно или группой лиц) и 318.2 (Пересечение охраняемой государственной границы Азербайджана без установленных документов или вне контрольно-пропускного пункта государственной границы, совершенное группой лиц по предварительному сговору), и Лапшин был объявлен в межгосударственный розыск. Решением Минского суда в отношении Лапшина была избрана мера пресечения в виде ареста сроком на два месяца. В настоящее время ведется оформление документов, необходимых для передачи этого лица азербайджанской стороне», — сказал Султанов.

Александр Лапшин — гражданин ряда государств, незаконно посетивший оккупированные азербайджанские территории, войдя в преступный сговор с проживающими на оккупированных территориях армянами. Лапшин обвиняется в нарушении законов Азербайджана о государственной границе и паспортах в апреле 2011-го и октябре 2012 года.