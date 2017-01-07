Председатель Губинского районного суда Физули Панахов выразил отношение к решению о принудительной передаче 10-летней Нурай Байрамзаде ее отцу.

Ф.Панахов сказал АПА, что в 2009 году Губинский районный суд принял решение об аннулировании права опеки над ребенком тети, и оформлении этого права за отцом. Затем стороны обратились в суды высших инстанций. Верховный суд оставил в силе решение Губинского районного суда. Так как решение не было исполнено добровольно, приставам пришлось 7 декабря сделать это принудительно.

«Некоторое время спустя противоположная сторона применила насилие и снова отобрала ребенка у отца», — сказал судья.