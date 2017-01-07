Премьер-министр Канады Джастин Трюдо отменил участие во Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе (Швейцария) ради встречи с собственными гражданами.

«Это турне предоставит множество возможностей напрямую пообщаться с канадцами, и продлится в течение более длительного периода, чем ранее планировалось», – цитирует Reuters слова представителя Трюдо Кэмерона Ахмада.

Экономический форум ежегодно проводится в швейцарском городе Давос и собирает экономическую и политическую элиту всего мира. В 2017 году ВЭФ будет проходить 17-20 января.