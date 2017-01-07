Представители намибийских народностей гереро и нама подали в суд на Германию, требуя компенсации за массовое истребление их соплеменников в 1904 году отрядами Германской империи.

В исковом заявлении активистов от этнических групп, поданном в окружной суд Манхэттена в Нью-Йорке, также содержится требование о признании тех событий геноцидом, пишет русская служба Би-би-си.

Тогда нынешняя Намибия была колонией Германской империи под названием Юго-Западная Африка.

Гереро и нама восстали против колонистов, напав на несколько фермерских хозяйств.

В качестве ответных мер немецкие войска вырезали около 65 тысяч гереро (около 4/5 всех представителей этноса) и около 10 тысяч нама — около половины этого народа.

По некоторым оценкам, от рук колонизаторов погибло до 100 тысяч представителей этих народов.

Кроме того, истцы требуют компенсаций за конфискованные земли нама и гереро в период с 1885 по 1903 годы. По некоторым оценкам, речь идет о четверти всех земель этих племен, причем потомки немецких колонистов до сих пор владеют частью этих наделов.

В иске, среди прочего, утверждается, что колониальные власти Германской империи закрывали глаза на изнасилование женщин и девочек нама и гереро колонистами, а также поощряли рабский труд.

Тысячи гереро и нама после восстания были помещены в концентрационные лагеря. Колониальная администрация вывезла сотни черепов убитых в Берлин, чтобы путем расистских псевдонаучных экспериментов продемонстрировать предполагаемую ущербность гереро и нама по сравнению с немцами.

Берлин и Виндхук продолжают диалог о формализации статуса массовых убийств 1904 года. Германия согласилась признать их геноцидом, однако представителей нама и гереро возмутил тот факт, что их не пригласили на переговоры.

При этом немецкие власти отказываются платить компенсацию семьям потомков жертв, утверждая, что и без того инвестируют в намибийскую экономику миллионы евро.

Однако истцы полагают, что этих инвестиций недостаточно. Как отметил в беседе с агентством Рейтер адвокат заявителей Кен Маккэллион, представители нама и гереро не получили гарантии, что немецкая гуманитарная помощь и финансовые вложения дойдут именно до пострадавших этнических меньшинств.

В современной Намибии гереро составляют около 7% населения, нама — чуть менее 5%.