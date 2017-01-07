Омбудсмен Азербайджана обратился в минюст для срочного расследования инцидента, связанного с применением силы в отношении 10-летней девочки в Губинском районном суде.

Аппарат обмудсмена Азербайджана направил в Главное управление по исполнению министерства юстиции письмо по факту применения силы в отношении 10-летней Нурай Байрамзаде в Губинском районном суде. Об этом сказал в субботу Trend представитель аппарата омбудсмена Айдын Сафиханлы, комментируя распространенное в социальных сетях видео, на котором в Губинском районном суде исполнители с применением силы забрали 10-летнюю Нурай Байрамзаде у воспитавшей ее тети и передали отцу.

В письме отмечается недопустимость применения физического и психологического насилия и грубого отношения со стороны судебных исполнителей к несовершеннолетней девочке. Аппарат омбудсмена также в письме обратил внимание на факты нарушения Конвенции о правах ребенка и законодательства по правам детей, которые имели место в данном инциденте.

Отметим, что в социальных сетях распространено видео, на котором в Губинском районном суде исполнители с применением силы забрали 10-летнюю Нурай Байрамзаде у воспитавшей ее тети и передали отцу.

Аппарат также поручил региональному отделению в Губинском районе взять на контроль данный вопрос.

По словам Сафиханлы, сотрудники аппарата поддерживают связь с Нурай Байрамзаде, которая в настоящее время находится у тети. Состояние девочки нормальное. Сотрудники аппарата поставили в известность тетю Нурай о том, чтобы в случае возникновения каких-либо проблем она информировала аппарат и обращалась на «горячую линию».