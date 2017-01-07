

В течение дня на территории республики органами внутренних дел был зарегистрирован 91 факт преступлений.

Как сообщает АПА со ссылкой на сайт МВД, из них 22 были раскрыты по «горячим следам».

Задержанные 18 человек, находившиеся в розыске по разным статьям Уголовного Кодекса, были переданы следственным органам.

На автомобильных дорогах республики произошло 7 дорожно-транспортных происшествия, в результате которых 2 человек погиб, 10 ранен.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками органов внутренних дел, было выявлено 13 фактов, связанных с наркотиками, 1 факт незаконного хранения оружия.

Задержаны 39 человек, подозреваемых в совершении преступлений.