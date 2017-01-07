«Несмотря на решение Губинского районного суда 10-летняя Нурай Байрамзаде в настоящее время находится с тетей». Об этом агентству Report заявил ведущий советник Исполнительной власти Губинского района, советник- психолог комиссии по делам и защите прав несовершеннолетних Исполнительной власти Губинского района Эльшад Алиев.

Он отметил, что ребенку недавно исполнилось 10 лет: «Действительно, в настоящее время решение суда вступило в силу. Но если ей исполнилось 10 лет, то согласно законодательству, должно учитываться ее мнение, то есть есть возможность снова обратиться в суд».

Эльшад Алиев также выразил свое отношение к распространенному в соцсетях видео: «Если есть решение суда, то его необходимо исполнить. А суд принял решение, чтобы ребенок был передан отцу. Но Нурай не удалось забрать у тети. После этого было учтено мнение ребенка, то есть в данный момент находится с тетей».

«Я провел телефонную беседу с первым заместителем главы Исполнительной власти Губинского района в связи с применением силы в отношении 10-летней Нурай Байрамзаде в Губинском районом суде. В данным момент изучаю данный вопрос», заявил в свою очередь депутат Губинского Избирательного округа №52 Вахид Ахмедов.

Он также отметил, что поговорит в связи с этим с председателем Губинского районного суда.

Комментируя произошедшее, депутат заявил: «Даже если предположим, суд принял такое решение… Сейчас не знаю, верное ли оно или нет, не знаком с решением суда. Но мы видим, что ребенок не хочет уходить с отцом. И самое главное, была применена сила в отношении женщины и ребенка. Я осуждаю это, подобное нельзя оправдать».