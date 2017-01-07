Президент США Барак Обама «серьезно обеспокоен». Дело в том, что, по его мнению, некоторые республиканцы верят российскому лидеру Владимиру Путину больше, чем демократам.

«Мы в последнее время видели много комментариев, из которых следует, что есть республиканцы, эксперты или ведущие на телевидении, которые, как кажется, больше доверяют Владимиру Путину, чем соотечественникам-американцам, так как те являются демократами», — сказал глава Соединенных Штатов в интервью ABC News.

При этом политик не стал уточнять, имеет ли он в виду избранного президента США Дональда Трампа. Он лишь выразил мнение, что демократы и республиканцы заодно. «Владимир Путин не в нашей команде», — добавил Обама.

Напомним, Трамп ранее неоднократно ставил под сомнение утверждения нынешней администрации США о том, что РФ имела отношение к кибератакам против американских политических институтов.