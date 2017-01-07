Израильский спутник дистанционного зондирования поверхности Земли Eros-B компании ImageSat, оснащенный камерами для съемки с разрешением 0,7 метра, заснял в Сирии российские баллистические ракеты «Искандер», сообщает портал NEWSru Israel.

По данным портала Walla, спутник обнаружил ракеты, установленные на грузовиках российской армии, на территории базы сирийских ВВС в Латакии.

В свою очередь, сайт Jerusalem Online сообщает, что грузовики с ракетами были укрыты от спутникового наблюдения. Их обнаружили, так как сильные дожди, обрушившиеся на регион на прошлой неделе, размыли укрытия. В результате военные вынуждены были перебазировать ракеты.

Пресса писала о появлении на территории Сирии баллистических ракет «Искандер» еще четыре года назад. Однако в феврале 2013 года генеральный директор «Рособоронэкспорта» Александр Исайкин опроверг эти слухи.

В конце 2014 года американское издание WorldNetDaily опубликовало статью, в которой со ссылкой на анонимного французского государственного чиновника утверждалось, что движению «Хизбаллах» были успешно переправлены ракетные комплексы «Искандер». Тогда же ливанское издание «Аль-Ахбар» писало, что в Сирию доставлена новая партия современных вооружений из России и других стран.

Министерство обороны России ранее сообщало о том, что в Сирии находятся российские зенитно-ракетные комплексы С-300 и С-400.

Ракетные комплексы «Искандер» предназначены для уничтожения таких целей, как ракетные комплексы, реактивные системы залпового огня и дальнобойная артиллерия, самолеты и вертолеты на аэродромах, командные пункты и узлы связи. Дальность действия модификации «Искандер-М» составляет до 500 км.