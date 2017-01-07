Вооруженные формирования Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня по различным направлениям фронта в целом 39 раз.

Как сообщает пресс-служба оборонного ведомства Азербайджана, с позиций, расположенных на безымянных высотах на территории Иджеванского района, в селах Чинари и Айгепар Бердского района Армении, подверглись обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана на безымянных высотах на территории Газахского района, в селах Агбулаг, Агдам и Алибейли Товузского района.

Позиции Вооруженных сил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гейарх, Чилябюрт, Ярымджа Тертерского района, Шураабад, Юсифджанлы, Ширванлы Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Горадиз Физулинского района, Мехдили Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Ходжавендского и Физулинского районов.