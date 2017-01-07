

Решение об экстрадиции в Азербайджан гражданина Израиля, блогера Александра Лапшина, задержанного в Беларуси, может быть уже вынесено. Об этом, как передает портал Изрус, в соцсети «Живой журнал» сообщила его подруга Екатерина.

«Александр передал, что несколько дней назад он был вызван (прямо в СИЗО) на беседу с представителями силовых ведомств — четко назвать звание и место работы он не может, ибо корочки ему были предъявлены издали и записать имена и фамилии их обладателей не представлялось возможным, — пишет Екатерина. – Ему сообщили, что по его делу уже ВЫНЕСЕНО решение об экстрадиции. Но в данной ситуации ему может помочь то, что между Израилем, Азербайджаном и РБ есть договоренность, что он прилетит в Баку, а там его сразу вышлют в Израиль, передав “на руки” представителю этой страны. Нужно лишь ваше согласие на экстрадицию. При этом, никаких бумаг представлено не было, и протокол беседы тоже не вели».

Подруга задержанного подчеркивает, что в консульстве Израиля, с которым она связалась, ей заявили, что никаких договоренностей по поводу Александра нет. «Кроме того, ни консульство, ни тем более МИД Израиля не давали НИКАКИМ третьим лицам полномочий делать любые заявления от их имени, в том числе, по поводу дела Александра Лапшина. Не знают о таких договоренностях и в российском консульстве, — утверждает Екатерина. – Кстати, заявления Александра в консульства Израиля и РФ в Минске с просьбой посетить его в СИЗО, так и не были переданы адресатам! А без этого консульские работники не могут быть официально допущены к иностранному гражданину в местах заключения».

Напомним, что блогер Александр Лапшин, который является гражданином России, Израиля и Украины, был задержан в Минске по запросу правительства Азербайджана в связи с нарушением им азербайджанских границ и незаконным визитом на оккупированные земли Азербайджана.