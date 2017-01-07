В Cети появилось душераздирающее видео, на котором запечатлено, как судебные приставы пытаются отобрать ребенка у женщины, которого она называет матерью, и передать мужчине, предположительно являющемуся биологическим отцом ребенка.

10-летняя Нурай отказывается уезжать с отцом, и судебные приставы применяют в отношении маленькой девочки грубую физическую силу.

По информации сайта Anaxeber, женщина, запечатленная на видео, является тетей ребенка, с которой десятилетняя Нурай проживала долгое время.

Бесцеремонность, с которой ребенка забирают из семьи тети вызвала волну возмущения среди пользователей соцсетей. Тысячи человек оставили возмущенные комментарии, призвав соответствующие органы разобраться в данном инциденте, отмечает портал 1news.

Не осталась равнодушной и депутат Милли Меджлиса Ганира Пашаева.

«Вот уже несколько минут как не могу прийти в себя. Пожалуйста, не поступайте так с детьми. Срочно прошу вмешаться соответствующие органы исполнительной власти района, институт омбудсмана, Госкомитет по делам женщин и детей и провести серьезное расследование. Я даже не смогла досмотреть видео до конца. Я как человек, как депутат буду следить за судьбой этой малышки. Стоны ребенка до сих пор не покидают моих мыслей. Помимо соответствующих мер, необходимо проводить серьезную просветительскую работу в вопросах семьи, прав детей и т.д. Хватит уже показывать только песни и пляски в эфире ТВ. Необходимы серьезные просветительские передачи, чтобы подобного рода инцидентов было меньше», — пишет Ганира Пашаева в своем профиле в Facebook.