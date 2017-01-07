Порядка 6 тысяч турецких чиновников и правоохранителей были уволены из-за подозрений в причастности к госперевороту.

Как сообщает Reuters, речь идёт о 2687 полицейских, 1699 чиновниках министерства юстиции, 838 сотрудниках министерства здравоохранения, 630 учёных и 135 религиозных деятелей.

Всего же после попытки госпереворота без работы остались порядка 120 тысяч человек, а более 41 тысячи лишились свободы.

По данным агентства, граждане Турции, которые находятся за границей и разыскиваются властями по делу об организации попытки смены власти, будут лишены гражданства, если не вернутся на родину в течение трех месяцев.

Напомним, что мятеж в Турции произошел в ночь на 16 июля. За несколько часов проправительственные военные подавили путч.