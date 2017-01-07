Из-за принятия антиизраильской резолюции Совета безопасности ООН Израиль урежет финансирование Организации на $6 млн.

Ежегодно Израиль перечисляет в ООН $40 млн, и в эту сумму входит доля в финансировании миротворческих операций. Как сообщает The Guardian, сокращение финансирования будет произведено на сумму, которую ООН выделяет структурам, ведущим антиизраильскую деятельность под эгидой оказания помощи палестинцам.

Сокращение финансирования должно стать первым шагом в серии ответных мер после голосования в СБ ООН. По словам представителя Израиля в ООН Дани Данона, ООН следует перестать финансировать разные структуры, имеющие целью нападать на Израиль. Эти попытки он назвал «ненормальной одержимостью Израилем» и призвал положить этому конец.

Напомним, за резолюцию, которая называет еврейские поселения на палестинской территории нарушением норм международного права, проголосовали 14 стран — членов СБ ООН. От голосования воздержались только США.