Валютные резервы Китая в декабре 2016 года упали до минимальной отметки с февраля 2011 года и составили $3,01 трлн, сообщает Reuters.

Сообщается, что в декабре общий объем валютных резервов КНР сократился на $41 млрд по сравнению с показателем ноября —$3,01 трлн. При этом эксперты, опрошенные агентством, прогнозировали сокращение валютных резервов Китая в декабре на $51млрд.

Резервы валюты Китая в ноябре сократились на $69,05 млрд. В 2015 году объем валютных резервов Китая уменьшился на рекордные $513 млрд.