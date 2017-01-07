Американская разведка опубликовала доклад о «вмешательстве» России в президентские выборы в США.

«Мы заявляем, что российский президент Владимир Путин приказал провести хакерские атаки с целью повлиять на выборы в США», – говорится в документе, сообщает издание Republic.

По версии авторов доклада, задачей России было подорвать «веру народа в демократический процесс в США» и навредить репутации секретаря Хиллари Клинтон. Разведка США обвинила российское правительство и Владимира Путина в том, что они «отдают очевидное предпочтение Дональду Трампу».

Россия действовала не только с помощью хакерских атак, отмечается в докладе, а также через пропаганду в «финансируемых государством СМИ» и работу «проплаченных» блоггеров и «троллей».