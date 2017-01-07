Хилари Клинтон, проигравшая президентскую кампанию в США кандидату от Республиканской партии Дональду Трампу, может попытать счастья на выборах мэра Нью-Йорка. Как пишет «Лайф», издание New York Daily News со ссылкой на свои источники сообщает, что в разговоре с высокопоставленным представителем Демпартии Клинтон допустила возможность того, что может выдвинуть свою кандидатуру этот пост.

Издание уточняет, что к этому её призывают демократы. При этом отмечается, что в ходе минувшей президентской гонки отношения нынешнего мэра Нью-Йорка Билла де Блазио и Хиллари Клинтон достигли напряжения, после того как он отказался поддержать её как кандидата в президенты.

Срок де Блазио в качестве хозяина «Большого яблока» заканчивается в конце текущего года

Выборы мэра крупнейшего города США пройдут 7 ноября нынешнего года.