Стрельба, жертвами которой стали как минимум пять человек, произошла в аэропорту американского города Форт-Лодердейл во Флориде, сообщил бывший пресс-секретарь Белого дома Ари Флейшер, передает Интерфакс.

I’m at the Ft. Lauderdale Airport. Shots have been fired. Everyone is running.

Флейшер уточнил, что сейчас паника улеглась, однако полицейские никого не выпускают из терминала, в котором находится он сам.

Как сообщает SkyNews, стрелявший в аэропорта Форт-Лодердейла ликвидирован. В результате стрельбы погибли пять человек, 9 ранены. Другие СМИ сообщают о задержании стрелявшего.

Sky Sources: a gunman has died and nine people have been injured in a shooting at Fort Lauderdale airport in Florida

