Церемония вступления в должность президента США состоится 20 января у конгресса на Капитолийском холме.

На своей странице в «Твиттере» Дональд Трамп написал о том, что его инаугурация станет «грандиозным шоу».

Hopefully, all supporters, and those who want to MAKE AMERICA GREAT AGAIN, will go to D.C. on January 20th. It will be a GREAT SHOW!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 6 января 2017 г.