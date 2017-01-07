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Церемония вступления в должность президента США состоится 20 января у конгресса на Капитолийском холме.

На своей странице в «Твиттере» Дональд Трамп написал о том, что его инаугурация станет «грандиозным шоу».

— Надеюсь, все мои сторонники и те, кто хочет сделать Америку снова великой, приедут в Вашингтон 20 января. Это будет грандиозное шоу, — написал Трамп в своём «твиттере».