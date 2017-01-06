Экс-защитник «Олимпика», а ныне игрок «Нефтчи» Кирилл Петров сравнил уровень украинского и азербайджанского чемпионатов.

iSport.ua напоминает, что ранее сообщалось о том, что Кирилл Петров покинул донецкий «Олимпик» и подписал контракт с бакинским «Нефтчи».

26-летний защитник рассказал, почему выбрал именно азербайджанский чемпионат.

«Нефтчи» – команда с именем, а значит, – с традициями. Да, сейчас «Нефтчи» занимает только 7 место, но в коллективе поменялся весь тренерский штаб и есть высокие цели, которые мне импонируют.

«Нефтчи» еще не так давно играл в группе Лиге Европы (в сезоне-2012/2013 – прим.) Поэтому мне хочется с этой командой попасть в еврокубки. К тому же, и уровень чемпионата Азербайджана на данный момент, на мой взгляд, очень даже неплохой. В командах достаточно легионеров и, мне кажется, Премьер-лига Азербайджана по своему уровню выше УПЛ. Ну и очень хочется увидеть и открыть что-то новое для себя», – сказал украинец.