The F-35C Lightning II carrier variant Joint Strike Fighter conducts its first arrested landing aboard the USS Nimitz (CVN 68) aircraft carrier off the coast of San Diego, November 3, 2014. The arrested landing is part of initial at-sea developmental testing expected to last two weeks. (U.S. Navy video by Mass Communication Specialist 1st Class Brett Cote / RELEASED)

Ввод в строй самого дорогого варианта американского истребителя F-35 – палубного F-35C для ВМС США –– может быть задержан из-за обнаруженных проблем в конструкции шасси самолета. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на Business Insider.

По его информации, при катапультном старте передняя стойка шасси испытывает вибрацию, способную травмировать летчиков и дезориентировать их в момент взлета. «Колебания головы пилота достаточны, чтобы повлиять на способность контролировать обстановку и управлять полетом, что создает угрозу для безопасности», – говорится в сообщении.

Болевые ощущения при старте с катапульты оценивали по пятибалльной шкале 105 летчиков. О «средней» боли (три балла) заявили 74 из них, 18 оценили ее как «сильную» (четыре балла), один пилот сообщил о «сильной и продолжительной» боли.

На круглом столе в декабре 2016 года исполнительный директор программы генерал-лейтенант Кристофер Богдан заверил журналистов, что проблемы F-35C проявляются только при старте самолета с небольшим взлетным весом. По его словам, они исчезают, если самолет взлетает с полной боевой нагрузкой и запасом топлива. Тем не менее Пентагон сформировал «Красную команду» –– независимую группу экспертов, которая должна изучить ситуацию и выдать рекомендации по ее разрешению.

В настоящее время достижение боевой готовности первой эскадрильи авиации ВМС США на F-35C ожидается в 2019 году. Первая эскадрилья ВВС США, укомплектованная самолетами F-35A, достигла боевой готовности в августе 2016 года, а эскадрилья авиации Корпуса морской пехоты на F-35B –– годом ранее, в августе 2015.