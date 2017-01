Некогда шоу вёл сам Трамп, но позднее был уволен из-за ряда скандальных заявлений во время предвыборной гонки. Затем шоу возобновили, но вести его стал Шварценеггер. В «Ученике знаменитости» участвуют звёзды, которые помогают собрать деньги на благотворительность. Программа была частью проекта «Ученик», где бизнесмены боролись за возможность работать в компании Трампа.

Шварценеггер же отказался поддержать Трампа в ходе предвыборной кампании, несмотря на свои республиканские взгляды. Актёр симпатизировал кандидату демократов Хиллари Клинтон и сопернику Трампа — губернатору Огайо Джону Кейсику.

Wow, the ratings are in and Arnold Schwarzenegger got «swamped» (or destroyed) by comparison to the ratings machine, DJT. So much for….

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 6 января 2017 г.