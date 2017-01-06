Избранный президент США Дональд Трамп в своём «твиттере» оставил иронический комментарий о шоу «Ученик знаменитости» актёра и бывшего губернатора Калифорнии Арнольда Шварценеггера.

— Ого, опубликованы рейтинги, и Арнольд Шварценеггер потерпел крах (или был уничтожен) по сравнению с Д.Дж.Т. (Дональдом Джоном Трампом. — Прим. Лайфа), мастером рейтингов. И это у звезды кино — и это первый сезон по сравнению с 14-м. А теперь сравните с моим первым сезоном. Но кого это волнует, он поддерживал Кейсика и Хиллари, — написал избранный глава государства.

Некогда шоу вёл сам Трамп, но позднее был уволен из-за ряда скандальных заявлений во время предвыборной гонки. Затем шоу возобновили, но вести его стал Шварценеггер. В «Ученике знаменитости» участвуют звёзды, которые помогают собрать деньги на благотворительность. Программа была частью проекта «Ученик», где бизнесмены боролись за возможность работать в компании Трампа.

Шварценеггер же отказался поддержать Трампа в ходе предвыборной кампании, несмотря на свои республиканские взгляды. Актёр симпатизировал кандидату демократов Хиллари Клинтон и сопернику Трампа — губернатору Огайо Джону Кейсику.

Wow, the ratings are in and Arnold Schwarzenegger got «swamped» (or destroyed) by comparison to the ratings machine, DJT. So much for…. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 6 января 2017 г.