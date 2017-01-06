Международная террористическая группировка «Аль-Каида» распространила заявление своего лидера Айман аз-Завахири, в котором он выступает с критикой методов террористов ИГИЛ и обвиняет «верхушку» организации во лжи. В своем видеообращении Завахири ссылается на недавнее заявление представителей ИГИЛ о том, что «Аль-Каида» якобы выступает против нападений на шиитов и даже готова объединиться с некоторыми христианскими лидерами.

Как передает DailyMail, Завахири назвал эти заявления элементами «нечестной пропагандистской кампании» и пожаловался, что «лжецы» неверно истолковали его учение. По словам лидера «Аль-Каиды», в его заявлении речь шла о том, что бы сосредоточиться на борьбе против шиитов под руководством иракских сил, а не на случайных злодеяниях против мирного населения.

– Лжецы настаивают на своей лжи и утверждают, что мы не осуждаем шиитов. Хотя мы лишь считаем возможным остановить взрывы в мечетях, на рынках и местах для преклонений, чтобы сосредоточиться на атаках, целями которых должны стать военные, охранники и полицейские силы из числа шиитов, – заявляет лидер группировки.

Говоря об «объединении с христианами», по данным издания, аз-Заварихи не имел ввиду, что они могли бы быть партнерами в управлении будущего исламского халифата. По словам лидера экстремистов, речь шла о том, чтобы наладить сотрудничество с христианским населениям в таких отраслях как торговля и сельское хозяйство.

«Лайф» отмечает, что разногласия между двумя экстремистскими группировками весьма глубокие. В частности, «Аль-Каида» не признаёт халифата, который хочет построить ИГИЛ. Фактически террористы этих двух организаций находятся в состоянии войны.