Силы международной коалиции по борьбе с «Исламским государством» (ИГ) уничтожили одного из главарей этой террористической организации в Сирии Махмуда аль-Исауи.

Как передает РИА Новости, об этом говорится в сообщении Пентагона.

Лидер и координатор ИГ в Сирии был уничтожен в результате точечной бомбардировки 31 декабря 2016 года в Ракке.

Отмечается, что «Махмуд аль-Исауи был давним членом ИГ, который до перемещения в Ракку поддерживал разведывательную и медиа инфраструктуру группировки в Фалудже».