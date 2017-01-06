Террористические организации, совершающие нападения в Турции, контролируются из единого центра, сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в провинции Шанлыурфа, передает в пятницу Тренд со ссылкой на агентство Анадолу.

«Террористов вооружают и финансируют. Цель – заставить Турцию встать на колени. Но этого сделать не удастся, и Турция продолжит идти по своему пути. Террористы PПK, ИГ и FETÖ (движение Фетхуллаха Гюлена) поочередно предпринимают попытки нанести ущерб Турции. Никто не может отрицать, что эти террористические организации финансируются и вооружаются определенными силами. Те, кто не в силах открыто выступить против Турции, пытается реализовать свои планы руками террористов. Но недруги Турции сильно ошибаются. Турецкий народ за всю свою историю не отступал перед врагом», — сказал президент.

По его словам, силы, которые поддерживают террористов, совершающих нападения на Турцию, завтра столкнутся с угрозой в лице этих же террористов. По словам Эрдогана, врагов Турции испепелит тот же огонь, который они разожгли.

«Благодаря единству государства и народа Турция сегодня сильна, как никогда. Наша страна сможет преодолеть все трудности и достигнуть поставленных целей», — подчеркнул президент.

Эрдоган отметил, что террористы платят высокую цену за каждого погибшего гражданина Турции.

«Террористы уже не смогут угрожать Турции с территории Сирии. Кто бы ни сеял насилие, будь то террористы PПK или PYD в районе Кандиль на севере Ирака, либо на юго-востоке Турции, они дорого заплатят за это. Все, кто нарушает покой граждан Турции, заплатят за это», — сказал президент.

Президент Турции сказал, что подлинные цели тех, кто под предлогом борьбы с ИГ ежедневно подвергал бомбардировкам территорию Сирии, стали ясны после того, как Турция начала операцию по борьбе с террористами в этой стране.

«Те, кто еще вчера обвинял Анкару в нежелании бороться с ИГ, сегодня требуют от Турции не продвигаться вглубь Сирии дальше, чем на 20 километров. Но мы продолжим борьбу до полной ликвидации ИГ», — продолжил президент.

Эрдоган отметил, что антитеррористическая операция в районе второго по величине города Ирака — Мосула преследовала цель осложнить жизнь Турции. Затем ход операции в Мосуле замедлили и отложили операцию в Ракке.

«Зачем надо было откладывать, ведь налицо присутствие террористов ИГ? Если вы утверждали, что ИГ является объектом вашей борьбы, так почему же вы перестали бороться? Тем более что вначале планировалось совместное проведение операций. Поняв, что Турция близка к своей цели, планы пересмотрели. Однако мы уже начали борьбу и не прекратим ее до тех пор, пока не освободим от террористов Эль-Баб и Мюнбич. Турцию и ее народ не уничтожить интригами, терроризмом или экономическими проблемами», — отметил глава Турецкого государства.