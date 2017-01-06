Проблемы на границе между Арменией и Азербайджаном в большей степени связаны не с самой Арменией, сколько с проблемой вокруг Нагорного Карабаха. Об этом в интервью Новости Армении – NEWS.am заявил Чрезвычайный и полномочный посол Казахстана в Армении Тимур Уразаев.

Касаясь вопроса об эффективности деятельности ОДКБ, посол отметил: «Во-первых, в Уставе ОДКБ черным по белому написано, что страны-участницы оказывают друг другу необходимую помощь по отражению внешней агрессии со стороны третьего, не входящего в эту Организацию государства. Часть границы в Тавушской области является сопредельной с теми районами, которые находятся под контролем Армении. Мы изначально занимали четкую и открытую позицию – и в Казахстане, и в России, и в других странах ОДКБ – если речь идет о внешней агрессии третьего государства безотносительно к каким-то территориальным проблемам – это одно, и совершенно другое, когда это касается Нагорного Карабаха». Поэтому, продолжил Тимур Уразаев, у Казахстана честная позиция. «Проблему Нагорного Карабаха мы выводим за скобки тех задач, которые решаются в соответствии с Уставом ОДКБ. Мы высказываемся только за мирное урегулирование карабахского вопроса, военного решения нет абсолютно», — подчеркнул дипломат.