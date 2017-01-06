Руководитель администрации президента Азербайджана Рамиз Мехтиев подписал распоряжение в связи с утверждением «Плана проведения траурных мероприятий в связи с 27 годовщиной трагедии 20 Января».

Как сообщает АПА, план предусматривает организацию во всех городах и районах республики, в том числе в ведомствах, организациях и предприятиях собраний, конференций и лекций, связанных с событиями 20 Января, показ в культурных учреждениях спектаклей, демонстрация художественных и документальных фильмов, посвященных трагедии, широкое освещение этих мероприятий в печати, проведение посольствами и дипломатическими представительствами Азербайджана в зарубежных странах, организациями диаспор соответствующих мероприятий в целях доведения информации о трагедии до внимания международной общественности, размещение в ведущих мировых СМИ, а также на телевизионных каналах и в интернете материалов о трагедии 20 Января.

Во всех учебных учреждениях республики будет проведен специальный урок, посвященный трагедии, будет оказана гуманитарная помощь семьям шехидов 20 Января, а также осуществлена необходимая работа на территории Аллеи шехидов, представителями основных религиозных конфессий и структур, действующих в Азербайджане будут организованы религиозные церемонии в память жертв трагедии.

Кроме того, согласно документу, 20 Января предусмотрено посещение общественностью столицы Аллеи шехидов, почтение минутой молчания памяти шехидов на всей территории страны, подача звуковых сигналов посредством кораблей, автомобилей и поездов в 12.00, озвучивание в течение дня траурной музыки в Аллее шехидов. Будут также приспущены государственные флаги в городах и районах, селах и поселках республики.