Ожидается, что посол США Роберт Секута продолжит свою работу в Азербайджане, говорится в пятницу в сообщении посольства США в стране.

«Ожидается, что успешно служивший долгое время в офисе иностранной службы США посол Секута продолжит свою работу в Азербайджане», — говорится в сообщении.

Послы США назначаются президентом страны и являются его личными представителями, отмечается в сообщении.

Ранее штаб избранного президента США Дональда Трампа издал указ о немедленном увольнении всех послов США, являющихся политическими назначенцами президента Барака Обамы. Об этом сообщили The New York Times источники в дипломатических кругах.